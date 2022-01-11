В Кремле выразили надежду на быстрое решение задачи по индексации пенсий

Кремль утверждает, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что позиция президента по этому вопросу остаётся в силе. Слова Пескова приводит ТАСС.

Позиция Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остаётся в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно, — цитирует его агентство.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца с 1 января 2022 года произведена в размере 5,9%, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году.

В декабре о повышении пенсий выше фактического уровня инфляции говорил президент Владимир Путин. В Центробанке по итогам 2021 года оценивали её показатель выше 8%. По словам главы государства, правительство выполнит обещания предыдущих лет.

Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН доктор экономических наук Жанна Голодова заявила, что для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года будет предусмотрена надбавка к пенсии. Она коснётся бывших работников сельхозпредприятий и будет выплачиваться, даже если человек покинул село и переехал в город.