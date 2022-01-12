Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, которое транслируется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение, — сказал президент.

Ранее об индексации пенсий из-за повышенной инфляции заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов. По его словам, компенсация итогового роста цен может произойти посредством единовременных или частичных выплат, и к этому вопросу необходимо подойти грамотно, поняв, что будет более приемлемо для людей.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена. Позиция президента по этому вопросу остаётся в силе.

В декабре о повышении пенсий выше фактического уровня инфляции говорил президент Владимир Путин. В Центробанке по итогам 2021 года оценивали её показатель выше 8%. По словам главы государства, правительство выполнит обещания предыдущих лет.