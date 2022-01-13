Матвиенко подтвердила индексацию пенсий с 1 января 2022 года

Индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует ТАСС. По её словам, это решение является справедливой мерой с учётом роста цен на продовольствие.

Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января, — подтвердила Матвиенко.

Ранее о том, что индексация пенсий будет проведена задним числом, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. По её оценке, после индексации пенсии вырастут в среднем на 1400 рублей.

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отметив, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

До этого об индексации пенсий из-за повышенной инфляции заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов. По его словам, компенсация итогового роста цен может произойти посредством единовременных или частичных выплат и к этому вопросу необходимо подойти грамотно, поняв, что будет более приемлемо для людей.