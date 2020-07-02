Минздрав РФ сообщил о снижении числа пациентов с наркозависимостью

https://static.news.ru/photo/01899418-bcfc-11ea-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Количество пациентов с синдром зависимости от наркотических веществ в России с 2010 года уменьшилось почти 1,5 раза.

Согласно данным статистического сборника Минздрава, в 2010 году врачи сообщали о 350 936 пациентах с наркозависимостью, а в 2019 — о 236 214.

В ведомстве уточнили, число людей с наркозависимостью из расчёта на 100 тысяч населения в 2010 году достигала 246,5. В прошлом году это значение составило 160,9.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что наркозависимость среди детей в России за последние пять лет снизилась почти в два раза. В 2019 году было выявлено более 500 детей-наркоманов. По её словам, в 2015 году было выявлено 916 несовершеннолетних наркозависимых, а в 2019 году — только 511. Кроме того, снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которые совершили подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

При этом в новом докладе Управления ООН, которое ведёт борьбу с незаконным оборотом и преступностью, отмечалось, что наркотические вещества принимают почти 300 млн человек по всему миру. Эксперты отметили и влияние коронавируса на ситуацию с наркотиками. Дело в том, что из-за роста уровня безработицы в разных странах «наиболее бедные слои населения окажутся ещё более уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и производству наркотиков, чтобы заработать денег».

Как писал NEWS.ru, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский заявил, что зависимость от наркотиков начинается с пристрастия к сладкому. Он предложил создать перечень «лёгких вещей», которые могут спровоцировать тягу к наркотикам.