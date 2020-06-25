Кузнецова отметила снижение наркомании среди детей в России

https://static.news.ru/photo/59b6170c-b797-11ea-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наркозависимость среди детей в России за последние пять лет снизилась почти в два раза. В 2019 году было выявлено более 500 детей-наркоманов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Сегодня наблюдается снижение числа несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. Так, например, отмечается тенденция по уменьшению количества детей с синдромом зависимости от наркотиков. За пять лет этот показатель снизился почти в два раза — на 44,2%, — заявила Кузнецова РИА Новости.

По её словам, в 2015 году было выявлено 916 несовершеннолетних наркозависимых, а в 2019 году — только 511. Кузнецова сослалась на данные Минздрава.

Кроме того, снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которые совершили подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В 2017 году таких преступлений было совершено 2171, а в 2019 году — 1682, снижение на 22,5%.

Кузнецова подчеркнула, что в сфере незаконного оборота наркотиков доля подростковой преступности на протяжении трёх лет составляет порядка 2%. Выросло число особо тяжких преступлений в этой категории почти на 12%: в 2017 году — 535, в 2019 году — 589.

Омбудсмен отметила, что в период пандемии дети — участники детских общественных советов в анкетировании указали наркоманию на втором месте среди наиболее волнующих проблем по теме зависимостей.

Минпросвещения планирует начать тестирование детей на наркотики с 13-летнего возраста. Кузнецова подчеркнула, что профилактика зависимости несовершеннолетних не может ограничиваться только проведением тестирования в школе. Омбудсмен считает, что необходим комплекс с участием семьи, школы, общества и государства.

Первое, на чём я хочу акцентировать внимание, — это вопросы воспитания, которым, наконец, стало уделяться должное внимание. Второе — вопросы занятости несовершеннолетних, молодёжь необходимо вовлекать в интересные и созидательные виды деятельности, создавать для подростков условия для самореализации, формировать у детей особое отношение к трезвому и здоровому образу жизни, — считает Кузнецова.

Также омбудсмен предложила взять на вооружение положительную практику субъектов РФ по предотвращению распространения и употребления наркотиков. Она подчеркнула, что в ряде регионов действуют социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

NEWS.ru писал, что ООН зафиксировала рост числа наркоманов во всём мире.