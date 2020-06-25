ООН зафиксировала рост числа наркоманов во всём мире

https://static.news.ru/photo/406fc1a2-b6ee-11ea-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Наркотические вещества принимают почти 300 млн человек по всему миру. Такие данные опубликованы в докладе Управления ООН, которое ведёт борьбу с незаконным оборотом и преступностью.

В 2018 году в мире около 269 млн человек употребляли наркотики. Это на 30% выше, чем в 2009 году, — сказано в пресс-релизе.

Эксперты отметили и влияние коронавируса на ситуацию с наркотиками. Дело в том, что из-за роста уровня безработицы в разных странах, «наиболее бедные слои населения окажутся ещё более уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и производству наркотиков, чтобы заработать денег».

В связи с этим исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали призвала власти всех стран выразить ещё более сильную солидарность и поддержку развивающимся странам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передаёт «Интерфакс».

При этом отмечается, что пандемия уже привела к дефициту наркотических веществ на улицах. Кроме того, как отметили в ООН, их качество ухудшилось, а цены взлетели.

Итоги могут быть похожи на экономический кризис 2018 года. После кризиса некоторые пользователи начали стараться использовать более дешевые синтетические вещества, — отмечается в докладе.

После этого в ООН посетовали на то, что правительства многих стран сократили финансирование борьбы с нелегальным оборотом наркотиков.

Как писал NEWS.ru, ранее представители благотворительной организации «Фронт освобождения потребителей наркотиков» из Ванкувера предложили бесплатно раздавать кокаин и героин людям с наркотической зависимостью.