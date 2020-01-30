https://static.news.ru/photo/305581e4-433f-11ea-a1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Минздрав разработал и направил во все регионы России методические рекомендации по борьбе с коронавирусом нового типа. Они включают в себя меры по профилактике заболевания, методы диагностики и лечения заболевания.

Методические рекомендации предназначены для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара, врачей первичного звена, — рассказали ТАСС в Минздраве.

Рекомендации учитывают все данные о болезни, которые ранее сообщила Всемирная организация здравоохранения. Они носят временный характер и будут постоянно обновляться.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что власти КНР назвали предварительную дату спада вспышки коронавируса. По мнению специалистов, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.