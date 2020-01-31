https://static.news.ru/photo/b19ac44a-4447-11ea-aab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Минюста об увеличении штрафов за распитие спиртных напитков в неположенных местах обусловлено отсутствием изменений в норме с 2014 года, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что с соответствующим предложением выступило Министерство внутренних дел, сотрудники которого наделены правом на составление протоколов об административных правонарушениях, передаёт RNS.

Усиление административной ответственности за вышеназванные деяния <...> обусловлено в том числе тем, что размеры административных штрафов, предусмотренные частью 1 статьи 20.20 и статьёй 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлены в январе 2014 года и до настоящего времени не пересматривались, — рассказали в Минюсте.

Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП также предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении.