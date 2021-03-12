Минтруд рассказал о дополнительных выплатах для пенсионеров

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Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила, что считает достаточной зарплату в 17–20 тысяч рублей. Речь идёт о зарплатах молодых учёных, чиновница не сомневается, что указанная сумма может «обеспечить потребности» работников умственного труда.

У нас сегодня нет точной цифры, каким будет размер минимальной заработной платы, но ориентировочно в диапазоне от 17 до 20 тысяч рублей. Это уже какое-то устойчивое финансовое обеспечение для начинающих...