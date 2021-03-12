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Минтруд рассказал о дополнительных выплатах для пенсионеров

03:00, 13 марта 2021 20
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд разъяснил особенности формирования дополнительных выплат к пенсиям лётчиков и шахтёров. Их размер зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год.

Ведомство прежде предложило утвердить данный показатель за 2020 год в размере 1,06, сообщает «Российская газета».

Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчёте доплаты к пенсиям лётчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности, — пояснили в Минтруде.

Отмечается, что при расчёте доплаты учитывается ряд других показателей, к примеру суммы дополнительных годовых взносов работодателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,4%. Их средний размер достигнет 10 183 рублей, рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

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