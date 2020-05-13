Минтруд не одобрил идею выдачи беременным больничных на время пандемии

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Министерство труда РФ не поддержало инициативу депутата от «Единой России» Ольги Павловой о предоставлении беременным женщинам права на оплачиваемый больничный во время сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Павлова предложила переводить беременных на удалённую работу, либо дать им возможность оформить больничные листы с сохранением заработной платы. В Минтруда ответили, что уже существуют трудовые гарантии для будущих матерей, в частности предоставление ежегодного отпуска перед отпуском по беременности и родам. Также сотрудники имеют право обратиться к работодателю с просьбой предоставить неоплачиваемый отпуск на период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что удалённый формат работы целесообразно использовать для беременных в первоочередном порядке, передаёт ТАСС.

Таким образом, в сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в целях сохранения своего здоровья и здоровья будущего ребёнка работающая беременная женщина может воспользоваться предусмотренными трудовыми гарантиями, — говорится в ответе министерства.

Как писал NEWS.ru ранее, в России зарегистрированы случаи летальных исходов больных коронавирусом рожениц и беременных женщин. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.