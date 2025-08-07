Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Минтай в хрустящей шубке — рецепт идеального ужина

Минтай в хлебной шубе — это простой и вкусный способ приготовить рыбу, который понравится всей семье. Хрустящая корочка из хлебных крошек и карамелизованный лук делают блюдо по-настоящему аппетитным. Такой ужин готовится быстро и не требует дорогих ингредиентов, но получается не хуже ресторанного.

Ингредиенты:

  • минтай — 1 кг;
  • лимонный сок — 6 ст. л.;
  • черствый хлеб — 250 г;
  • лук — 2 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу нарежьте кусками, замаринуйте с лимонным соком, солью и перцем.
  2. Хлеб измельчите в крошку, лук нарежьте полукольцами.
  3. Обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Рыбу обваляйте в хлебной крошке, выложите на лук.
  5. Жарьте под крышкой 7 минут, переверните и готовьте еще 5 минут.

Подавайте горячим с овощами или картофельным пюре. Хрустящая корочка и нежная рыба внутри создают прекрасное сочетание вкусов и текстур.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

