Минтай в хрустящей шубке — рецепт идеального ужина

Минтай в хлебной шубе — это простой и вкусный способ приготовить рыбу, который понравится всей семье. Хрустящая корочка из хлебных крошек и карамелизованный лук делают блюдо по-настоящему аппетитным. Такой ужин готовится быстро и не требует дорогих ингредиентов, но получается не хуже ресторанного.
Ингредиенты:
- минтай — 1 кг;
- лимонный сок — 6 ст. л.;
- черствый хлеб — 250 г;
- лук — 2 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу нарежьте кусками, замаринуйте с лимонным соком, солью и перцем.
- Хлеб измельчите в крошку, лук нарежьте полукольцами.
- Обжарьте лук до золотистого цвета.
- Рыбу обваляйте в хлебной крошке, выложите на лук.
- Жарьте под крышкой 7 минут, переверните и готовьте еще 5 минут.
Подавайте горячим с овощами или картофельным пюре. Хрустящая корочка и нежная рыба внутри создают прекрасное сочетание вкусов и текстур.
Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.