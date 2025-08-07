Минтай в хрустящей шубке — рецепт идеального ужина

Минтай в хлебной шубе — это простой и вкусный способ приготовить рыбу, который понравится всей семье. Хрустящая корочка из хлебных крошек и карамелизованный лук делают блюдо по-настоящему аппетитным. Такой ужин готовится быстро и не требует дорогих ингредиентов, но получается не хуже ресторанного.

Ингредиенты:

минтай — 1 кг;

лимонный сок — 6 ст. л.;

черствый хлеб — 250 г;

лук — 2 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу нарежьте кусками, замаринуйте с лимонным соком, солью и перцем. Хлеб измельчите в крошку, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до золотистого цвета. Рыбу обваляйте в хлебной крошке, выложите на лук. Жарьте под крышкой 7 минут, переверните и готовьте еще 5 минут.

Подавайте горячим с овощами или картофельным пюре. Хрустящая корочка и нежная рыба внутри создают прекрасное сочетание вкусов и текстур.

