Минтай готовлю только так — ленивая рыбка для балдежного ужина

Минтай готовлю только так — ленивая рыбка для балдежного ужина

Этот рецепт минтая на сковороде доказывает, что из доступной рыбы можно приготовить по-настоящему вкусное блюдо. Нежное филе с золотистой корочкой, ароматными травами и сливочным маслом получается сочным и аппетитным.

Ингредиенты:

минтай — 500 г;

лук белый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

масло растительное — 2 ст. л.;

масло сливочное — 30 г;

приправа «Французские травы» — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

укроп — 4 веточки;

перец черный — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу разморозьте, промокните бумажным полотенцем, нарежьте. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте рыбу, посолите, поперчите, посыпьте травами. Жарьте на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны. За 2 минуты до готовности добавьте сливочное масло, лавровый лист и чеснок. Перед подачей посыпьте укропом.

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