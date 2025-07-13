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13 июля 2025 в 20:34

Минтай готовлю только так — ленивая рыбка для балдежного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт минтая на сковороде доказывает, что из доступной рыбы можно приготовить по-настоящему вкусное блюдо. Нежное филе с золотистой корочкой, ароматными травами и сливочным маслом получается сочным и аппетитным.

Ингредиенты:

  • минтай — 500 г;
  • лук белый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • масло сливочное — 30 г;
  • приправа «Французские травы» — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • укроп — 4 веточки;
  • перец черный — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу разморозьте, промокните бумажным полотенцем, нарежьте.
  2. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности.
  4. Добавьте рыбу, посолите, поперчите, посыпьте травами.
  5. Жарьте на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны.
  6. За 2 минуты до готовности добавьте сливочное масло, лавровый лист и чеснок.
  7. Перед подачей посыпьте укропом.

Ранее сообщалось о рецепте легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

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рыба
ужины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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