Минтай готовлю только так — ленивая рыбка для балдежного ужина

Этот рецепт минтая на сковороде доказывает, что из доступной рыбы можно приготовить по-настоящему вкусное блюдо. Нежное филе с золотистой корочкой, ароматными травами и сливочным маслом получается сочным и аппетитным.
Ингредиенты:
- минтай — 500 г;
- лук белый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- масло сливочное — 30 г;
- приправа «Французские травы» — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- укроп — 4 веточки;
- перец черный — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу разморозьте, промокните бумажным полотенцем, нарежьте.
- Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте рыбу, посолите, поперчите, посыпьте травами.
- Жарьте на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны.
- За 2 минуты до готовности добавьте сливочное масло, лавровый лист и чеснок.
- Перед подачей посыпьте укропом.
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