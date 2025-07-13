Рыбные палочки-выручалочки: ленивый ужин в духовке, который покоряет вкусом

Эти рыбные палочки из трески — отличная альтернатива жареной рыбе. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а готовятся без лишнего масла в духовке. Простой рецепт, минимум ингредиентов — и у вас на столе полезное и вкусное блюдо для всей семьи.
Ингредиенты:
- филе трески — 400 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 80 г;
- панировочные сухари — 80 г;
- лимон — 1 шт.;
- паприка — 2 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу.
Приготовление:
- Филе трески нарежьте на полоски толщиной 2–3 см.
- Сбрызните рыбу лимонным соком, посолите, поперчите и посыпьте паприкой.
- Обваляйте каждую полоску в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.
- Выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.
Подавайте палочки горячими с дольками лимона и любимым соусом. Они отлично сочетаются с овощным салатом или картофельным пюре.
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