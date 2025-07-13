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13 июля 2025 в 15:42

Рыбные палочки-выручалочки: ленивый ужин в духовке, который покоряет вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти рыбные палочки из трески — отличная альтернатива жареной рыбе. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а готовятся без лишнего масла в духовке. Простой рецепт, минимум ингредиентов — и у вас на столе полезное и вкусное блюдо для всей семьи.

Ингредиенты:

  • филе трески — 400 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 80 г;
  • панировочные сухари — 80 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе трески нарежьте на полоски толщиной 2–3 см.
  2. Сбрызните рыбу лимонным соком, посолите, поперчите и посыпьте паприкой.
  3. Обваляйте каждую полоску в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.
  4. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
  5. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

Подавайте палочки горячими с дольками лимона и любимым соусом. Они отлично сочетаются с овощным салатом или картофельным пюре.

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кулинария
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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