Рыбные палочки-выручалочки: ленивый ужин в духовке, который покоряет вкусом

Эти рыбные палочки из трески — отличная альтернатива жареной рыбе. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а готовятся без лишнего масла в духовке. Простой рецепт, минимум ингредиентов — и у вас на столе полезное и вкусное блюдо для всей семьи.

Ингредиенты:

филе трески — 400 г;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 80 г;

панировочные сухари — 80 г;

лимон — 1 шт.;

паприка — 2 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Филе трески нарежьте на полоски толщиной 2–3 см. Сбрызните рыбу лимонным соком, посолите, поперчите и посыпьте паприкой. Обваляйте каждую полоску в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

Подавайте палочки горячими с дольками лимона и любимым соусом. Они отлично сочетаются с овощным салатом или картофельным пюре.

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