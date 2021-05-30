Минсельхоз пообещал стабильные цены на сахар

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в России нет рисков резкого подорожания сахара. У правительства есть план, как сделать цены стабильными, сообщил он в интервью газете «Известия».

Сейчас цена на сахар стабильна. Он есть в остатках в достаточном объёме, и мы не видим никаких рисков [подорожания], — сказал министр.

По его словам, Минсельхоз предложил создать государственный интервенционный фонд сахара на 500 тысяч тонн — то есть месячный запас по потреблению продукта в России. Он поможет осуществлять бесперебойные поставки и сохранит стабильные цены.

При этом Патрушев напомнил, что правительство сделали всё, чтобы соблюсти баланс между интересами потребителей и сохранием рентабельности бизнеса. С предпринимателями, например, было заключено соглашение о стоимости сахара. А в рамках ЕАЭС дали разрешение на ввоз 350 тысяч тонн сахара без пошлин.

Ранее стало известно, что в апреле производство сахара в России увеличилось на 41,1% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.