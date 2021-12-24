Минпросвещения создаст для школьников цифровую психологическую службу

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что требования по антитеррористической безопасности в настоящее время исполняются во всех российских школах. Он отметил, что многие школы уже прошли проверку. Об этом сообщает ТАСС.

Обязательно все те школы, которые входят в программу капитального ремонта, они проходят (и дополнительные средства выделяются) проверку на антитеррористическую безопасность. В целом, как мы видим, мы провели проверку всех школ, сегодня максимально требования исполняются, — рассказал Кравцов.

В ведомстве также призывают учебные заведения проводить с учениками работу по профилактике деструктивного поведения. Ещё одним решением может стать создание так называемого белого Интернета.

Ранее стало известно, что, если ребёнок испытывает трудности в школе, не стоит наказывать его, кричать, потому что в состоянии стресса дети перестают учиться, развиваться и теряют контакт с родителями, рассказала семейный психолог Виктория Мещерина. По её мнению, в случае неудачи детей нужно поддерживать и помогать им.

При этом она добавила, что обычно родители контролируют процесс учёбы своего ребёнка, чтобы быть причастными к его жизни. Мещерина добавила, что таким родителям крайне важно, чтобы их дети получили высшее образование. Во многом это обусловлено тем, что их точно так же контролировали в детстве, заключила эксперт.