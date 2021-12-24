Психолог объяснила, почему не стоит наказывать детей за плохие оценки

Если ребёнок испытывает трудности в школе , не стоит наказывать его или кричать, потому что в состоянии стресса дети перестают учиться, развиваться и теряют контакт с родителями, рассказала семейный психолог Виктория Мещерина. По её мнению, в случае неудачи детей нужно исключительно поддерживать и помогать им, цитирует Pravda.Ru.

Когда у ребёнка что-то не получается в школе, есть только один путь — поддерживать и помогать. Дело в том, что практически весь привычный родительский арсенал: угрозы, обещания отменить Новый год, не подарить подарки, скандалы, крик и ругань — приводит к радикально обратному результату. И в состоянии стресса ребёнок перестаёт учиться, развиваться и теряет контакт с родителями. Чем больше угроз, требований в сторону ребёнка, тем менее эта история эффективна, — подчеркнула Мещерина.

При этом она добавила, что обычно родители контролируют процесс учёбы своего ребёнка, чтобы быть причастными к его жизни. Мещерина добавила, что как правило, таким родителям крайне важно, чтобы их дети получили высшее образование. Во многом это обусловлено тем, что их точно так же контролировали в детстве, заключила эксперт.

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