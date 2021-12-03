Психотерапевт объяснил причину тревоги от непрочитанных сообщений

Непрочитанные сообщения способны вызвать тревогу и спровоцировать невротическое состояние, рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Виктор Нурдаев «Газете.Ru». Он объяснил, что такие реакции возникают из-за надуманных страхов и чрезмерной сосредоточенности на плохих прогнозах.

Непрочитанные сообщения в мессенджерах могут вызывать тревогу или страх. Спросите себя: чего я боюсь? Чем я себя пугаю? Источниками этих переживаний также могут быть убеждения, далёкие от правды. Тревога перед неизвестным результатом будущей переписки часто основана на надуманных, излишне раздутых страхах. Она может свидетельствовать об излишней фиксации сознания на негативном будущем, — сказал Нурдаев.

Он добавил, что ещё одной реакцией может стать чувство вины. При его возникновении Нурдаев посоветовал задуматься, действительно ли вы обязаны сразу же отвечать на любое обращение. Вероятно, такое отношение распространяется на все области жизни человека.

Не бойтесь обращаться к психотерапевту: любые убеждения, которые снижают качество вашего психологического благополучия, успешно поддаются коррекции, — дал рекомендацию Нурдаев.

Ранее психиатр Артём Чернов рассказал, что нуждающиеся в помощи психиатра могут воспользоваться услугами частных специалистов, если боятся попасть на учёт и омрачить репутацию. Он также объяснил, что антидепрессанты не должны вызывать страха.