Минпросвещения позволит школам самостоятельно решить вопрос о шестидневке

https://static.news.ru/photo/b3813f48-60b4-11eb-abe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские школы смогут самостоятельно принять решение о введении шестидневного режима обучения, основываясь на уровне знаний учащихся.

Глава Минпросвещения в эфире телеканала «Вместе-РФ» рассказал , что ведомство направило рекомендации в регионы.

Каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает [вопрос] о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остаётся в рамках пятидневного обучения, — сообщил министр.

Кравцов также затронул тему оплаты труда педагогов. По его словам, этот вопрос требует выверенных решений. Сейчас каждое учебное заведение фактически может установить свою систему оплаты труда.

Очень важно чётко определить базовую, минимальную ставку, количество часов, за какую нагрузку получает зарплату учитель, — подчеркнул Кравцов.

Как писал NEWS.ru, глава Минпросвещения сообщил, что менять задания единого государственного экзамена в текущем году не планируется. Кравцов также отметил, что учебные заведения должны не только давать знания, но и прививать человеку определённые нравственные качества. По его словам, такой подход послужит общему прогрессу.