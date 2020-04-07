Минпросвещения: ЕГЭ состоится, несмотря на COVID-19

https://static.news.ru/photo/95c1e570-7ab5-11e9-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Единый госэкзамен в России отменён не будет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения Единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня, — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, ведомство рассматривает вопрос продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин предложил отказаться от проведения ЕГЭ в 2020 году. С этой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Причиной стало распространение коронавируса.