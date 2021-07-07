Минпромторг: «борщевой набор» сильно подорожал

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что цены на продукты питания в России стабилизировались. Однако есть проблемы с так называемым борщевым набором. Продукты, входящие в него, сильно подорожали, признался он «Известиям».

С ценами всё более или менее, они действительно стабильны. Нам удалось этого добиться — сдержать их. Только «борщевой набор» сильно подорожал, но урожай уже пошёл, так что овощи тоже начнут дешеветь, — заверил Евтухов.

По его словам, Минсельхоз постоянно мониторит ситуацию на мировых рынках и составляет прогноз на ближайшие восемь недель. После этого информация приходит в Минпромторг для дальнейших прогнозов.

Часто различные форс-мажоры в мире приводят к увеличению себестоимости некоторых товаров. К таким факторам можно, например, отнести болезни животных, из-за которых могут погибнуть целые поголовья, или же засуху и наводнение. В таких случаях дефицит напрямую влияет на стоимость товара.

В Минпромторге в обозримом будущем не ждут никаких перекосов по базовым продуктам ни по России, на за рубежом. Чтобы сильно не зависеть от ситуации в других странах, Россия принимает определённые меры, например субсидирование и таможенно-тарифное регулирование.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил сроки, когда россиян ждёт снижение цен на продукты. Уменьшение (дефляция) цен на продукты, товары и услуги произойдёт летом.