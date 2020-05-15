Минобрнауки считает недопустимым романы студентов с преподавателями

https://static.news.ru/photo/d587534c-96cb-11ea-99e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве науки и высшего образования считают, что романтические отношения между студентами и преподавателями недопустимы и наносят вред репутации российского образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом. Но в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что знают об открытом письме студентов МГУ. Его также подписали преподаватели, аспиранты и выпускники вуза. Они требует создать в университете механизмы по защите студентов и студенток от домогательств. Подписанты считают, что необходимо разработать специальный регламент общения педагогов и обучающихся. Они также указали, что «отправной точкой для создания письма» стала ситуация на филологическом факультете, передаёт «Интерфакс».

Письму предшествовала публикация выпускницы филфака МГУ Екатерины Заплетиной, которой студентки факультета рассказали о попытках флирта со стороны неназванных преподавателей и занижением отметок в случае отказов от взаимности.

После публикаций последовало заявление профессора кафедры русского языка филфака МГУ Сергея Князева. Он признался, что у него были романтические отношения с обучающимися, но он всегда считал их добровольными. Свою дальнейшую работу в вузе профессор ввиду сложившихся обстоятельств считает невозможной.

При этом в МГУ заявили, что не будут проводить никаких проверок изложенной информации. Исполняющий обязанности декана филологического факультета Андрей Липгарт мотивировал это тем, что «Это взрослые люди общались друг с другом» и что «ничего по принуждению не было». Ситуацию в целом он назвал раздутой и предположил, что за ней стоит чьё-то желание «хайпануть».

Теме допустимости романтических отношений между студентами и преподавателями вузов в России стали уделять особое внимание после трагедии в Санкт-Петербурге. В начале ноября 2019 года преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою аспирантку, на которой собирался жениться. После случившегося в университете решили создать Центр изучения домашнего насилия, писал NEWS.ru.