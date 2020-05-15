Минобрнауки считает недопустимым романы студентов с преподавателями

В Министерстве науки и высшего образования считают, что романтические отношения между студентами и преподавателями недопустимы и наносят вред репутации российского образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом. Но в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что знают об открытом письме студентов МГУ. Его также подписали преподаватели, аспиранты и выпускники вуза. Они требует создать в университете механизмы по защите студентов и студенток от домогательств. Подписанты считают, что необходимо разработать специальный регламент общения педагогов и обучающихся. Они также указали, что «отправной точкой для создания письма» стала ситуация на филологическом факультете,
Письму предшествовала
После публикаций последовало заявление профессора кафедры русского языка филфака МГУ Сергея Князева. Он признался, что у него были романтические отношения с обучающимися, но он всегда считал их добровольными. Свою дальнейшую работу в вузе профессор ввиду сложившихся обстоятельств считает невозможной.
При этом в МГУ заявили, что не будут проводить никаких проверок изложенной информации. Исполняющий обязанности декана филологического факультета Андрей Липгарт мотивировал это тем, что «Это взрослые люди общались друг с другом» и что «ничего по принуждению не было». Ситуацию в целом он назвал раздутой и предположил, что за ней стоит чьё-то желание «хайпануть».
Теме допустимости романтических отношений между студентами и преподавателями вузов в России стали уделять особое внимание после трагедии в Санкт-Петербурге. В начале ноября 2019 года преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою аспирантку, на которой собирался жениться. После случившегося в университете решили создать Центр изучения домашнего насилия, писал NEWS.ru.
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