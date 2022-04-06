Беженцам из Донбасса разъяснили порядок поступления в российские вузы

Абитуриентов из ЛНР и ДНР, Украины, а также иностранцев, которые до прибытия в Россию проживали на этих территориях, примут в российские вузы на первый курс по правительственной квоте для иностранных граждан, сообщили «Парламентской газете» в Министерстве образования и науки. По данным ведомства, в 2022–2023 учебном году по этой квоте предусмотрено 23 тысячи мест, что на пять тысяч больше, чем было ранее.

Особые условия приёма на первый курс будут действовать для россиян, прибывших в 2022 году из Европы, ЛНР, ДНР или с Украины, в том числе студентов, не успевших сдать ни одной сессии. Такие ребята смогут поступить по результатам ЕГЭ или пройти вступительные испытания в вузе, — отметили в Минобрнауки.

Чтобы продолжить учёбу в России, эти абитуриенты должны подать заявление на поступление в российские университеты и оригинал документа о предыдущем образовании — школьном или среднем специальном. В случае если оригинал отсутствует, можно приложить копию, а также письменное объяснение причины отсутствия подлинника.

В ведомстве пояснили, что русский язык абитуриенты будут сдавать в форме собеседования, а все остальные испытания — в форме, установленной вузом.

В Минобразования добавили, что российские студенты, которые прибыли из-за рубежа и уже начали там учиться, получат образование в России бесплатно. Их зачислят на вакантные бюджетные места, если они есть. При их отсутствии студентов зачислят на платные места, но «стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза».

В министерстве также отметили, что до 10 апреля все университеты и институты должны разработать собственные правила приёма для беженцев.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что выпускники школ из ДНР и ЛНР, а также россияне из иностранных школ получат особые условия сдачи итоговых экзаменов в 2022 году. По словам главы ведомства, в образовательных органах учли все группы риска, а также возможности учеников. Таким образом, школьники, попавшие в группу риска, смогут выбрать между «традиционными экзаменами» (в стенах своей школы и со знакомыми учителями) и ЕГЭ, если в их зоне доступа будет пункт проведения аттестации.