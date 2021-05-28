Минобороны скрыло доходы замов Шойгу

https://static.news.ru/photo/14b488d0-bfb3-11eb-88d4-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В декларациях о доходах чиновников за 2020 год, опубликованных Министерством обороны, скрыли информацию о 12 заместителях главы ведомства Сергея Шойгу, передаёт РБК.

Кроме того, из опубликованных ранее деклараций пропали данные о доходах заместителей Шойгу за 2019, 2018 и 2017 годы. При этом в 2018 году, согласно декларациям, замглавы ведомства Алексей Криворучко был самым богатым сотрудником министерства, однако теперь этих сведений нет в документах.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны объяснили журналистам, что сведения не публикуются после внесения изменений в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Сам министр обороны отчитался о доходах вместе с другими членами правительства. За 2020 год он заработал 15,9 млн рублей, а его жена — 12,3 млн рублей.

27 мая Роскосмос опубликовал декларацию главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Из неё следует, что глава компании за 2020 год получил 83,11 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (тогда он получил 44,13 млн рублей). В компании объяснили, что он получил две премии за год.