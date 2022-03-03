МО РФ: почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Он добавил, что украинская сторона потеряла убитыми 2870 человек.

Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, — заявил он.

Также он добавил, что информация о задействовании солдат срочной службы и курсантов, а также данные о «неисчислимых потерях» российских военных являются целенаправленной дезинформацией.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев ранее выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего во время спецоперации РФ на Украине. Глава региона сообщил, что погиб житель области Максим Ханыгин, защищая наш народ и мирную жизнь.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал фейками информацию о серьёзных потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нет никаких «тысяч раненых».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.