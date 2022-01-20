Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в 2022 году

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время доклада главе оборонного ведомства Сергею Шойгу на едином дне приёмки военной продукции, передаёт телеканал «Звезда». В серийное производство ракета поступит уже в 2022 году.

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, серийные поставки изделий начнутся в 2022 году, — сказал Криворучко.

Северный флот в 2021 году провёл более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. В частности, первые в мире гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» запускались 12 раз.

Утром 24 декабря был произведён пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, испытания проведены «успешно, безупречно». Путин передал свои поздравления коллективам, которые работали над созданием гиперзвуковой системы «Циркон», поблагодарив её разработчиков, инженеров и конструкторов.