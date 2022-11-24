Минкульт отказал в прокате сериалу «Монастырь» с Ивлеевой и Янковским

Фото: Kinopoisk

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь», в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева. Причиной этого стало нарушение подпункта «Ж» пункта 18 правил выдачи, то есть оскорбление религиозных чувств верующих, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». <...> Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих, — гласит сообщение ведомства.

В Минкульте пояснили, что материалы по сериалу были переданы Русской православной церкви на экспертную оценку. В РПЦ же заявили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии».

Известно, что сериал доступен для просмотра на Кинопоиске. В основе сюжета лежит история москвички, которая ввязывается в неприятную историю и решает спрятаться в монастыре.

Ранее из проката была отозвана картина «Голод» режиссера Татьяны Сорокиной. В Министерстве культуры РФ пояснили, что это связано с жалобами россиян, поскольку в фильме демонстрируются провокационные и шокирующие кадры.