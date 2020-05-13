Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году

https://static.news.ru/photo/7092aaf6-954d-11ea-b917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Выпускники школ, несмотря на сложившуюся ситуацию, смогут выбрать экзамены, которые им необходимы для поступления в вуз, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников 9-х и 11-х классов по текущим оценкам.

Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления, — отметил министр.

Кравцов напомнил, что высшие учебные заведения самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в этом году выпускники российских школ будут сдавать два предмета в рамках единого госэкзамена, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию, а выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать своё обучение в высшей школе, должны будут выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать их. Глушко добавил, что в ведомстве приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. При этом дата будет названа в ближайшее время после мониторинга состояния, положения, развития коронавирусной инфекции.