Выпускники в 2020 году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/a1d602f0-9527-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В этом году выпускники российских школ будут сдавать два предмета в рамках Единого госэкзамена, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Отмечается, что ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию, а выпускники 11 классов, которые планируют продолжать своё обучение в высшей школе, должны будут выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать их.

Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает, — цитирует его РИА Новости.

Глушко добавил, что в ведомстве приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. При этом дата будет названа в ближайшее время после мониторинга состояния, положения, развития коронавирусной инфекции.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ было бы правильно проводить с конца июня 2020 года. Это позволило бы вузам завершить в течение августа приёмную комиссию и начать учебный год традиционно 1 сентября.

Как писал NEWS.ru, Глушко сообщил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях пандемии. Они предусматривают дополнительную санитарную обработку помещений и размещение школьников с соблюдением социальной дистанции.