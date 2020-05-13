Ректор МГУ предложил начать проведение ЕГЭ с конца июня

https://static.news.ru/photo/1427ec42-9514-11ea-b14f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Садовничий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ было бы правильно проводить с конца июня 2020 года. Это позволило бы вузам завершить в течение августа приёмную комиссию и начать учебный год традиционно 1 сентября.

Садовничий высказал своё мнение по этому поводу 13 мая на совещании Российского совета ректоров, отметив при этом, что всё «будет зависеть от ситуации».

Для нас было бы хорошим делом, если бы мы смогли провести ЕГЭ начиная с конца июня, и тогда бы мы в августе могли завершить зачисление и начать первый год для первокурсников как обычно, — приводит ТАСС слова ректора МГУ.

Ранее Минпросвещения России объявило о решении скорректировать сроки проведения ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией. Как отметил замминистра просвещения Виктор Басюк, кампанию перенесут с 8 июня на более поздний срок. В министерстве добавили, что окончательные даты начала ЕГЭ определят в ближайшее время.

Как ранее писал NEWS.ru, на совещании президиума Российского союза ректоров врио главы Роспотребнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство рассматривает возможность провести единый госэкзамен.