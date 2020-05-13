Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня

https://static.news.ru/photo/499a5a8c-9513-11ea-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/ АГН«Москва»

На совещании президиума Российского союза ректоров врио главы Роспотребнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство рассматривает возможность провести единый госэкзамен.

Он отметил, что есть готовое расписание не только на 8 июня, а правительству было предложено ещё шесть вариантов.

Сегодня, видимо, после разговора ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего и министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова с вице-премьером РФ Татьяной Алексеевной [Голиковой] рассматривается дата проведения экзамена всё-таки не в августе, а во второй декаде июня. Сейчас мы ведём опрос регионов, готовы ли они все провести эту процедуру, — цитирует Музаева ТАСС.

До этого Минпросвещения России объявило о решении скорректировать сроки проведения ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией. Как отметил замминистра просвещения Виктор Басюк, кампанию перенесут с 8 июня на более поздний срок. В министерстве добавили, что окончательные даты начала ЕГЭ определят в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что перенос сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) был необходим и очевиден.