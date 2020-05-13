Общество

Онищенко высказался о переносе ЕГЭ

14:55, 13 мая 2020 36
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что перенос сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) был необходим и очевиден.

В переносе ЕГЭ никакой новизны нет, об этом давно говорили. Конечно, его нужно переносить, это очевидно, — отметил политик в разговоре с RT.

По его словам, ещё придётся переносить приём в вузы, а следовательно, и начало учебного года. Однако власти в дальнейшем смогут уложиться в сроки, необходимые для нормального функционирования учебного процесса.

Как ранее писал NEWS.ru, в Министерстве просвещения РФ приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Дата ещё не определена.

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