Онищенко высказался о переносе ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/648a3012-9511-11ea-be59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что перенос сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) был необходим и очевиден.

В переносе ЕГЭ никакой новизны нет, об этом давно говорили. Конечно, его нужно переносить, это очевидно, — отметил политик в разговоре с RT.

По его словам, ещё придётся переносить приём в вузы, а следовательно, и начало учебного года. Однако власти в дальнейшем смогут уложиться в сроки, необходимые для нормального функционирования учебного процесса.

Как ранее писал NEWS.ru, в Министерстве просвещения РФ приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Дата ещё не определена.