Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок

13:18, 13 мая 2020 125
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Министерстве просвещения РФ приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Точная дата ещё не определена.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, — сообщили в министерстве.

По словам замминистра Виктора Басюка, решение о переносе сроков ЕГЭ обусловлено «рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране». Уточняется, что формат проведения ЕГЭ в этом году будет скорректирован: учащимся, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат могут выставить отметки по итогам года.

Как писал NEWS.ru, замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко сообщил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях пандемии. Они предусматривают дополнительную санитарную обработку помещений и размещение школьников с соблюдением социальной дистанции.

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