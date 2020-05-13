Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок

https://static.news.ru/photo/b658b4e8-9504-11ea-b34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Министерстве просвещения РФ приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Точная дата ещё не определена.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, — сообщили в министерстве.

По словам замминистра Виктора Басюка, решение о переносе сроков ЕГЭ обусловлено «рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране». Уточняется, что формат проведения ЕГЭ в этом году будет скорректирован: учащимся, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат могут выставить отметки по итогам года.

Как писал NEWS.ru, замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко сообщил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях пандемии. Они предусматривают дополнительную санитарную обработку помещений и размещение школьников с соблюдением социальной дистанции.