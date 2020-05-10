В Минпросвещении уточнили дату начала ЕГЭ

Начало Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году по-прежнему запланировано на 8 июня. Решение о переносе пока не принималось. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.
Дата старта ЕГЭ зависит только от эпидемиологической ситуации в стране,
Он добавил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях пандемии. Они предусматривают дополнительную санитарную обработку помещений и размещение школьников с соблюдением социальной дистанции.
Ранее NEWS.ru писал, что решение о возможном переносе сроков начала ЕГЭ предполагается принять 12 мая. В Совфеде подчеркнули, что при этом необходимо учитывать мнение экспертов.
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