14 сентября 2025 в 08:23

Мини-пиццы как в школе: возвращаем тот самый вкус из детства за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-пиццы как в школе — это ностальгический рецепт, который возвращает во времена советских школьных столовых. Нежное дрожжевое тесто и простая классическая начинка создают тот самый узнаваемый вкус из детства. Эти мини-пиццы готовятся быстро и станут любимым лакомством как для детей, так и для взрослых.

170 г теплого молока смешивают с 7 г дрожжей и 1 ст. л. сахара, оставляют на 10 минут. Добавляют 2 ст. л. масла, 1 ч. л. соли и 250 г муки. Замешивают тесто, накрывают и оставляют на 1 час. Раскатывают, вырезают кружки. Смазывают кетчупом, выкладывают нарезанную докторскую колбасу, огурцы, лук и сыр. Выпекают при 200 °C 15–20 минут. Подают горячими, как в школьной столовой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
пиццы
школы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
