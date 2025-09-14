Мини-пиццы как в школе: возвращаем тот самый вкус из детства за 30 минут

Мини-пиццы как в школе — это ностальгический рецепт, который возвращает во времена советских школьных столовых. Нежное дрожжевое тесто и простая классическая начинка создают тот самый узнаваемый вкус из детства. Эти мини-пиццы готовятся быстро и станут любимым лакомством как для детей, так и для взрослых.

170 г теплого молока смешивают с 7 г дрожжей и 1 ст. л. сахара, оставляют на 10 минут. Добавляют 2 ст. л. масла, 1 ч. л. соли и 250 г муки. Замешивают тесто, накрывают и оставляют на 1 час. Раскатывают, вырезают кружки. Смазывают кетчупом, выкладывают нарезанную докторскую колбасу, огурцы, лук и сыр. Выпекают при 200 °C 15–20 минут. Подают горячими, как в школьной столовой.

