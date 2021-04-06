Минцифры выступило за особый режим регулирования личных данных в соцсетях

https://static.news.ru/photo/71a09676-9784-11eb-834f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для социальных сетей должен быть создан отдельный режим регулирования обработки персональных данных пользователей. Такое мнение высказал глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.

Здесь мы вообще считаем, что для соцсетей должна быть отдельная регуляторика по обработке персданных, — сказал руководитель ведомства.

Шадаев подчеркнул, что этот режим не должен предусматривать жёсткой идентификации, кроме того, сами соцсети также не должны иметь доступ к этим данным.

Ранее в России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал «Госуслуги». Он должен продлиться до 1 июля 2022 года. Как сообщалось, россияне с аккаунтом на «Госуслугах» смогут совершать сделки в Сети без дополнительной регистрации на других площадках. В Минцифры назвали такой способ входа в соцсети более удобным и безопасным при дистанционном общении между юзерами и бизнесом. Причём персональные данные передаваться не будут, писал NEWS.ru.