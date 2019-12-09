https://static.news.ru/photo/fc576738-197f-11ea-91d9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что певица Ольга Бузова плохо влияет на молодёжь.

На вопрос ведущей программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, почему он так считает, депутат ответил: «Она поёт».

На это ведущая возразила, что артистка сделала «головокружительную» карьеру, зарабатывает деньги и содержит семью.

Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чём. У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин — он всяко лучше неё поёт и зарабатывает меньше, чем она, — заявил Милонов.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат резко высказался в отношении солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной. Певица накануне разоткровенничалась, что жила однополой любовью со своей напарницей по группе Еленой Темниковой. Милонов возмутился тем, что артистка ради дешёвой популярности пошла на такие откровения.