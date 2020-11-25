Милонов выступил против запрета на продажу алкоголя в праздники

https://static.news.ru/photo/32682d94-2f46-11eb-9f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сокращать продажу алкогольной продукции необходимо, но делать это нужно не в новогодние праздники. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

Я сам алкоголь принципиально не употребляю. Многие, не будучи алкоголиками, первого-второго (января. — NEWS.ru) могут что-нибудь выпить. Я боюсь, что это не то время, когда нужно выключать розетку. Это может вызывать резко негативную реакцию в обществе. Поэтому, мне кажется, инициативу не стоит принимать, — цитирует депутата издание «ПолитЭксперт».

Он добавил, что в новогодние праздники традиционно возрастает количество случаев алкогольных отравлений. По мнению Милонова, гораздо важнее бороться с первопричиной этих отравлений, чем вводить полный запрет на продажу алкоголя. Первопричиной является контрафактный алкоголь, продажи которого могут только увеличиться из-за ограничительных мер.

Есть легальные операторы алкогольного рынка, и мы должны соблюдать некий баланс с жёсткими правилами. Я не против того, чтобы сократить количество операторов, чтобы они получили ответственность. Как раз на сегодняшнем этапе мы должны быть заинтересованы, чтобы алкогольный рынок освободился от контрафакта, — заявил Милонов.

Он добавил, что продажу контрафактного алкоголя необходимо приравнять к торговле наркотиками, потому что он представляет не меньшую опасность здоровью граждан.

Как сообщал NEWS.ru, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой полностью запретить продажу спиртных напитков в первые дни после наступления нового года.