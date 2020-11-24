Запретить продажу спиртного 1 и 2 января предложили в России

https://static.news.ru/photo/c96d570a-2ed8-11eb-b472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа горячительных напитков в России должна быть запрещена в первые дни после наступления нового года, считает член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Соответствующее обращение направлено главе Минпромторга Денису Мантурову.

Автор инициативы поясняет, что в новогодние праздники традиционно растёт число случаев отравления алкоголем и обращений за экстренной медицинской помощью. В условиях пандемии и загруженности врачей эта проблема становится особенно актуальной, считает общественник. Запрет на продажу алкоголя, по мнению Хамзаева, сможет помочь избежать роста обращений в службы скорой помощи, передаёт RT.

Прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1–2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью, — говорится в документе.

Как писал NEWS.ru, диетолог Ольга Григорьян призвала отказаться от шампанского в новогоднюю ночь и напомнила, что в праздник увеличивается поток обращений пациентов с панкреатитами, почечными коликами и инфарктами.