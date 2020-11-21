Диетолог посоветовала отказаться от шампанского в Новый год

https://static.news.ru/photo/6714aba4-2cd4-11eb-9c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

Россиянам лучше отказаться от шампанского при праздновании Нового года, заявила диетолог Ольга Григорьян.

По её словам, в целом следует отнестись к своему здоровью в ходе застолья более ответственно.

Я бы, как врач-диетолог, советовала подойти к процессу празднования Нового года немножко более ответственно по отношению к своему здоровью. Естественно, ночная еда никогда не приветствовалась, и не будет приветствоваться не только диетологами, а врачами всех специальностей, — сказала она.

В ночное время желудочно-кишечный тракт должен отдыхать. Большое количество еды, алкоголь и «шипучие напитки» увеличивают нагрузку на организм. При этом открыть бутылку шампанского для соблюдения ритуала можно.

В ночь после 12 часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктам, с почечными коликами. Сейчас период вирусной ситуации, больницы все заняты, мы, конечно, рискуем все в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет? — отметила она.

Эксперт добавила, что лучше всего поужинать в обычное время (19:00 — 20:00), затем погулять с детьми, а потом встретить Новый год.

Надо сделать просто красивый стол и понять, что Новый год — это не праздник объедания и чревоугодия. Пусть будут овощные закуски, — передаёт «Говорит Москва».

Она посоветовала приготовить небольшое количество оливье, не заправленного майонезом, а селёдку под шубой оставить на обед 1 января.

Накануне врач Евгений Тимаков высказался против отмены новогодних гуляний из-за коронавируса, и в частности детских праздничных мероприятий. По его словам, это может привести к стрессу, который негативно отражается на иммунитете.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы решили не проводить массовые гулянья в новогодние праздники для предотвращения распространения COVID-19. Дополнительные ограничения введены в столице на период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го. В новогоднюю ночь заведения общепита будут проверять на соблюдение запрета работы в ночное время. При этом мэр Сергей Собянин подчеркнул, что сам праздник никто не отменял.