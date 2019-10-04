https://static.news.ru/photo/b0e145ba-e6af-11e9-b732-fa163e074e61_660.jpgВиталий МилоновФото: Сергей Булкин/News.ru
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал запретить работодателям дарить сотрудникам iPhone. Парламентарий также резко раскритиковал практику дарения чиновникам их портретов.
Нужно запретить дарить iPhone. Это неприлично, некрасиво. Это развращает, — передаёт слова Милонова агентство городских новостей «Москва».
Депутат добавил, что частью российской культуры является преподнесение в подарок «простых вещей». Милонов также высказался по поводу популярного среди чиновников презента — парадного портрета.
Надо запретить дарить портреты чиновникам, чтобы никто никогда и никому их не дарил. Это омерзительно выглядит. Есть такая безвкусица, когда откормленную рожу поставят на какой-нибудь камзол времен XIX века. Это выглядит ужасно, — заявил депутат.
Ранее, как передавал News.ru, Виталий Милонов обвинил Запад в навязывании России моды на «женоподобных мужиков».