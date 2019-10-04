Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ролик был снят в районной больнице села Степное Ставропольского края. На кадрах гинеколог Алихан Магомедов лежит на кушетке и грубо выражается в адрес некой женщины.

Врач при этом находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Ридус». В Минздраве региона заявили, что видео сняла коллега Магомедова в июне 2019 года. Администрация больницы сообщила, что провела проверку и...