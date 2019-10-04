Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал запретить работодателям дарить сотрудникам iPhone. Парламентарий также резко раскритиковал практику дарения чиновникам их портретов.

Нужно запретить дарить iPhone. Это неприлично, некрасиво. Это развращает, — передаёт слова Милонова агентство городских новостей «Москва».

Депутат добавил, что частью российской культуры является преподнесение в подарок «простых вещей». Милонов также высказался по поводу популярного среди чиновников презента — парадного портрета.

Надо запретить дарить портреты чиновникам, чтобы никто никогда и никому их не дарил. Это омерзительно выглядит. Есть такая безвкусица, когда откормленную рожу поставят на какой-нибудь камзол времен XIX века. Это выглядит ужасно, — заявил депутат.

Ранее, как передавал News.ru, Виталий Милонов обвинил Запад в навязывании России моды на «женоподобных мужиков».

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