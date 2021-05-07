Милонов захотел проверить новостные площадки на вмешательство в выборы

https://static.news.ru/photo/b26eed14-af13-11eb-80fa-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку новостных агрегаторов, новостных порталов, социальных сетей и других работающих в России зарубежных площадок. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политика, РКН необходимо провести анализ материалов на предмет вмешательства во внутреннюю политику страны, манипуляции общественным мнением, а также подстрекательства к участию в незаконных митингах и шествиях.

Возникает впечатление, что «политизация» российских пользователей происходит не совсем органическим путём, — цитирует РИА Новости выдержку из обращения парламентария.

В прошлом году Милонов предложил маркировать астрологические прогнозы в СМИ или вовсе запретить их публикацию в России. В письме РКН Милонов подчеркнул, что астропрогнозы не основываются на каких-либо научных или хотя бы околонаучных принципах. Как считает Милонов, под подобными сообщениями можно ставить метку государственного образца о том, что «данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер».

В апреле Милонов предложил изменить государственный флаг России, вернув на него двуглавого орла. По его мнению, великие страны должны иметь «необычные» знамёна, а «полоски» пусть остаются в Болгарии.