Милонов предложил изменить флаг России

https://static.news.ru/photo/e6f9dcb2-a45d-11eb-b308-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пришло время России изменить национальный флаг, так как великие страны должны иметь необычные знамёна. С таким мнением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов во время общественно-политических дебатов «Слово против слова».

Когда вернётся орёл на знамя нашей страны? Я считаю, что эпоха безликих полосок уже проходит. Безликие полоски пусть остаются в Болгарии. Великие страны всё-таки имеют знамёна необычные, — задался вопросом парламентарий.

Он также призвал приглашать на послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию депутатов из Луганска, Донецка, а также из Абхазии и Армении, как это было во время выступлений Иосифа Сталина.

Владимир Владимирович [Путин], не стесняйтесь. Вас народ поддерживает, не надо оглядываться. Нет никого, кто был бы против возрождения великой Российской империи, — заявил Милонов.

Как сообщалось ранее, Милонов заявил, что никто не расстроится, если сборная США не поедет на Олимпийские игры — 2022 в Пекин. По мнению парламентария, американцы со своими «трансрептилоидами» могут просто не вписаться в условия нормальной Олимпиады.