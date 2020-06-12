Мигранты стали реже совершать преступления в РФ

https://static.news.ru/photo/a993690a-ad51-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мае 2020 года мигранты совершили в России на 10,9% меньше преступлений, чем в тот же период в 2019 году.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, рост числа преступлений во время действия ограничительных мер зафиксирован не был, вопреки прогнозам экспертов, передаёт РИА Новости.

Продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад, — сказала она.

Волк отметила, что число убийств, совершённых мигрантами, сократилось на 20%, разбоев — на 12,7%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 1,8%, грабежей — на 2,9%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в мае 2020 года на фоне пандемии коронавируса в России на 5,6% сократилось количество преступлений. Об этом журналистам 13 июня сообщили представители пресс-службы МВД РФ.