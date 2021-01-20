Метеоролог сообщила об оттепели в Москве в выходные

https://static.news.ru/photo/016edfc6-5b06-11eb-aceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие выходные на территории Москвы ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на десять градусов. Термометры будут показывать примерно два градуса тепла. Также в столице ожидается мокрый снег и дождь. Об этом в среду, 20 января, журналистам сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что погода в выходные будет оттепельной. Ожидаются климатические условия, не соответствующие последней декаде января. В субботу и воскресенье в столице будет облачно. Местами выпадут осадки в виде мокрого снега, а к вечеру — дождя.

Температура воздуха в ночные часы около нуля градусов. Дневная температура в городе будет слабо положительная, порядка ноля — плюс двух градусов. А 24-го числа, может быть, и повыше даже будет, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она подчеркнула, что в начале недели температура в городе была на десять градусов ниже нормы. В конце показатели будут аналогичным образом превышать норму. По словам эксперта, подобные оттепели не являются чем-то экстраординарным для января.

После лютых крещенских морозов в европейскую часть России придёт резкое потепление. Погода станет аномальной по климатическим меркам, сообщили в Гидрометцентре России. Из-за подобного колебания температур ухудшится самочувствие многих людей, в частности, имеющих хронические заболевания, предупреждают врачи. Кроме того, специалисты не исключают всплеска заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом. Какие недуги обострятся из-за резкой смены температуры и как снизить риски для здоровья в этот период, выяснял NEWS.ru.