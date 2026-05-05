Мешаю плавленые сырки с копченой курицей и огурцом — посыпаю сухариками и чесноком: салат «Каприз» за 5 минут проще винегрета и оливье

Это гениально простой рецепт салата для тех, кто хочет побаловать себя вкусным и сытным перекусом без долгого стояния у плиты. Никакой варки (кроме яиц), никакой сложной нарезки — просто натер, нарезал, смешал и посыпал хрустящими сухариками.

Получается обалденная вкуснятина: нежная кремовая текстура плавленого сыра сочетается с ароматной копченой курицей, свежей хрусткостью огурца и пикантными чесночными нотками, а сухарики добавляют приятный хруст и не размокают даже после заправки.

Этот салат напоминает улучшенную версию классического цезаря с копченостями, но готовится в разы быстрее и получается более сытным. Он идеален для быстрого ужина, праздничного стола или просто когда хочется чего-то необычного и вкусного без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 200 г копченой курицы (грудка или бедро), 2 плавленых сырка (хорошо охлажденных), свежий огурец, 2 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, 100 г сухариков (лучше домашних или «кириешки» со вкусом сметаны и зелени), 3-4 ст. ложки майонеза, соль и перец по вкусу, зелень укропа или петрушки для украшения. Плавленые сырки положите в морозилку на 20–30 минут — так они станут твердыми и натрутся без комков. Курицу нарежьте небольшими кубиками. Огурец и яйца нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке.

Чеснок пропустите через пресс. Натрите плавленые сырки на крупной терке в большую миску. Добавьте к ним курицу, огурец, яйца, чеснок, посолите, поперчите, заправьте майонезом. Тщательно перемешайте. Непосредственно перед подачей всыпьте сухарики и перемешайте еще раз, чтобы они остались хрустящими. Украсьте зеленью и подавайте — это невероятно вкусно!