Мэр Москвы сравнил иммунитет у переболевших коронавирусом и привитых

https://static.news.ru/photo/6f39d932-5685-11eb-83a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Иммунитет к COVID-19 у вакцинированных людей должен быть сильнее, чем у тех, кто перенёс заболевание, но для подтверждения этого потребуется время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По идее, прививка должна более стабильно и более долго защищать человека от заболевания. <...> Надо пережить год, чтобы точно увидеть: сколько, на какой период времени сохранилась иммунная защита у тех, кто переболел и кто вакцинировался. Время требуется для точных и правильных ответов, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в столице к настоящему времени прививку от коронавируса получили примерно 140 тысяч человек. Власти мегаполиса готовы увеличить количество прививочных пунктов и срок записи на вакцинацию, если на то будет необходимость.

Собянин предположил, что эпидобстановка в столице должна улучшиться к концу января, а в мае мегаполис уже может вернуться к нормальной жизни.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. выздоровели 7 тысяч пациентов и скончались 68. Всего за время пандемии заболели 877,4 тысячи жителей мегаполиса, из которых жертвами инфекции стали 12,2 тысячи. Столица продолжает лидировать по уровню заболеваемости в России. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Как писал NEWS.ru, количество пунктов вакцинации в Москве выросло до 100. Кроме того, по словам заммэра Анастасии Раковой, было расширено число категорий граждан, которые могут записаться на прививку. В частности, теперь это могут сделать работники сферы информационных технологий и связи, научных исследований, социального обслуживания населения.