«Меньше суток»: Собчак подшутила над боевым опытом Соловьёва Собчак усомнилась в военных компетенциях Соловьёва

Ксения Собчак / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский журналист Ксения Собчак подшутила над своим коллегой Владимиром Соловьёвым, который принёс в студию трофейную британскую противотанковую ракетницу NLAW. В своём Telegram-канале блогер усомнилась в военных компетенциях телеведущего предположив, что Соловьёв был на фронте «меньше суток».

Военный инструктор Соловьёв принёс в студию британское противотанковое оружие из Мариуполя. Кому-нибудь удалось посчитать, сколько он там на фронте пробыл? Я ставлю на то, что меньше суток, — сыронизировала Собчак.

Ранее суд арестовал двоих фигурантов дела — Василия Стрижакова и Максима Дружинина. ФСБ объявила о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на телеведущего.

Президент России Владимир Путин сообщил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. Он отметил, что в подготовке этой группы принимали участие и западные спецслужбы, включая ЦРУ.

Позже в ФСБ заявили, что при задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

В Следственном комитете РФ подчеркнули, что подозреваемые планировали взорвать машину Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу.