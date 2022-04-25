Стало известно, как планировали убить Соловьёва

Следственный комитет России задержал шестерых подозреваемых в покушении на убийство тележурналиста Владимира Соловьёва, сообщили в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, они планировали взорвать машину телеведущего, для чего изготовили самодельную бомбу, компоненты для которой, а также она сама, были обнаружены при задержании вместе с оружием, боеприпасами, наркотиками и нацистской символикой.

В ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьёва следователями Главного следственного управления Следственного комитета России совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству <...>. Шесть соучастников преступления являются членами запрещённой в России неонацистской террористической организации, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что убийство планировалось в Москве — с помощью самодельных бомб подозреваемые намеревались взорвать автомобиль Соловьёва.

Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста, — добавили в СК РФ.

Ранее Владимир Соловьёв прокомментировал задержание подозреваемых в подготовке покушения на него якобы по заказу СБУ. По его словам, к организации причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему напрямую». Он апеллирует к своему еврейскому происхождению, предполагая, что причина заказного убийства кроется в национальной неприязни.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на Соловьёва стало известно днём 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры со слов президента России Владимира Путина. Позже информацию подтвердили в ведомстве.