Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям

30-летняя Канделария Ривас Рамос из народа рарамури стала победительницей 63-километрового женского ультрамарафона в мексиканском Гуачочи, передает El Heraldo. Ей удалось сделать это в обычных сандалиях и традиционной одежде.

Канделария и ее супруг отправились в путь из своего родного города Чоричи. Они шли пешком в Гуачочи на протяжении 14 часов без перерыва, чтобы добраться до места старта. На следующий день Канделария преодолела дистанцию за 7 часов 34 минуты и стала первой, кто пересек финишную черту. Вместо дорогих кроссовок на девушке были сандалии, изготовленные вручную, а вместо спортивного костюма — красочное традиционное платье.

Люди рарамури с ранних лет приучены к долгим переходам по горным тропам, и бег — неотъемлемая часть их духовной практики. Даниэль Либерман, антрополог из Гарвардского университета, подчеркивает, что во время забегов представители этого племени входят в особое состояние, напоминающее транс, что позволяет им не замечать усталость и боль.

