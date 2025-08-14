Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям

El Heraldo: мексиканка в сандалиях и традиционном наряде выиграла ультрамарафон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

30-летняя Канделария Ривас Рамос из народа рарамури стала победительницей 63-километрового женского ультрамарафона в мексиканском Гуачочи, передает El Heraldo. Ей удалось сделать это в обычных сандалиях и традиционной одежде.

Канделария и ее супруг отправились в путь из своего родного города Чоричи. Они шли пешком в Гуачочи на протяжении 14 часов без перерыва, чтобы добраться до места старта. На следующий день Канделария преодолела дистанцию за 7 часов 34 минуты и стала первой, кто пересек финишную черту. Вместо дорогих кроссовок на девушке были сандалии, изготовленные вручную, а вместо спортивного костюма — красочное традиционное платье.

Люди рарамури с ранних лет приучены к долгим переходам по горным тропам, и бег — неотъемлемая часть их духовной практики. Даниэль Либерман, антрополог из Гарвардского университета, подчеркивает, что во время забегов представители этого племени входят в особое состояние, напоминающее транс, что позволяет им не замечать усталость и боль.

Ранее россиянам рассказали, как осилить заветные 10 тысяч шагов, не выходя из дома. Для этого можно выполнять упражнения, которые эффективно сжигают калории и имитируют ходьбу. Среди них маршировка на месте, ходьба с высоким подниманием колен, ходьба с захлестом голени и другие.

