https://static.news.ru/photo/dde78d1c-2be7-11ea-b9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским врачам будут доплачивать за выявленные в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров онкологические заболевания. Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Каждого нового онкологического больного «оценен» в тысячу рублей. Половина суммы полагается врачу, ответственному за организацию и проведение медосмотра и диспансеризации. Остальное между собой медработники, назначившие диагностику, выполнившие её и поставившие пациента на диспансерное наблюдение, пишет «Российская газета».

Еще одно важное условие — соблюдение сроков оказания медпомощи при подозрении на онкологию. Консультацию специалиста пациент должен ожидать не дольше трех дней, а диагностическое исследование — не больше недели со дня назначения. При этом не больше трех дней с момента постановки диагноза должно пройти до начала диспансерного наблюдения.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в каждой медицинской лаборатории есть так называемая «онкопанель», куда входят несколько десятков маркеров, указывающих на наличие раковых опухолей. Определиться с тем, какие из анализов особенно важны, помогли специалисты. Кроме того, врачи рассказали, какие ещё обследования надо делать в профилактических целях.